Чемпион мира Скалони продлит контракт со сборной Аргентины по схеме «2+2» — Систо

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони крайне заинтересован в продлении контракта, заканчивающегося в конце 2026 года. 48-летний специалист подпишет новый контракт по схеме «2+2»: два года до Кубка Америки и ещё два года чемпионата мира 2030-го. Об этом сообщает Ataque Futbolero со ссылкой на журналистов Эрнан Систо и Фернандо Чиз на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент сторонам остаётся уладить экономические подробности.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с лета 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» выиграла чемпионат мира — 2022 и два Кубка Америки.

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