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Гарин: некоторые нападающие в РПЛ забивают пять голов за сезон, и это считается нормальным

Гарин: некоторые нападающие в РПЛ забивают пять голов за сезон, и это считается нормальным
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Бывший советский и российский футболист, экс‑нападающий «Локомотива» Олег Гарин высказался о современных требованиях к форвардам.

— Вы рассказывали: «Попали б вы разок под персональщика типа Горлуковича или Ковтуна – вас бы на носилках унесли». Жестили?
— Во-первых, раньше защитники многих команд играли персонально. Горлукович, Хлестов старались атаковать нападающих в момент приёма мяча и, понятно, не всегда мягко это делали. Но это уже забота нападающего — сделать так, чтобы тебе ноги не оторвали.

— В целом футбол 1990-х был намного жёстче, чем сегодня?
— Наверное, так и было. Футбол меняется, сейчас стало проще. Но в любое время нападающий должен принимать мячи, обыгрывать один в один, забивать голы. Эти требования не изменились. Но я смотрю: некоторые форварды забивают за год по пять голов, и это считается нормальным. Я считаю, что нападающий должен забивать не меньше 10 за сезон, — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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