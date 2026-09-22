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Гарин: Борман говорил: «Пацаны, премиальные зарыты в чужой штрафной, выходите и берите»

Гарин: Борман говорил: «Пацаны, премиальные зарыты в чужой штрафной, выходите и берите»
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Бывший советский и российский футболист, экс‑нападающий «Локомотива» Олег Гарин вспомнил яркий эпизод работы под руководством тренера Валерия Овчинникова, известного в футбольных кругах как Борман.

— Борман — легенда. Какой из его перлов вспоминается?
— Взять любую установку перед игрой. Заходит и говорит: «Пацаны, премиальные зарыты в чужой штрафной, выходите и берите их». Всё логично. В тот год Овчинников собрал очень хорошую команду, состав был — бомба: все поигравшие в Высшей лиге. Нам не нужно было ничего объяснять, — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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