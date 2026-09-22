«Неуместное поведение». «Реал» призвал главу Ла Лиги к отставке

Мадридский «Реал» сделал заявление относительно высказываний главы Ла Лиги Хавьера Тебаса о клубе. После поражения «сливочных» в матче с мадридским «Атлетико» (1:2) Тебас сказал, что их телевидение оказывает давление на судей.

«В ответ на заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса «Реал» Мадрид желает сообщить следующее:

Наш клуб считает недопустимым, что президент Ла Лиги использует свою институциональную должность для продолжения дискредитации и нападок на «Реал» Мадрид в той манере, которую он демонстрирует в каждом своём публичном выступлении. Также вызывает большое беспокойство, что человек, ответственный за представление и защиту интересов всех клубов Ла Лиги, неоднократно одержим идеей нападать на «Реал» Мадрид, превращая наш клуб в постоянную мишень своих публичных атак.

Его последние высказывания особенно серьёзны и непонятны, недостойны ответственного руководителя, поскольку сделаны в ответ на статью независимого журналиста в цифровом издании. Однако он реагирует против нашего клуба и доходит до комментариев о нашей спортивной стратегии, что совершенно неуместно и безответственно.

Совершенно удивительно, что президент Ла Лиги посвящает своё время и личные платформы постоянным попыткам публично дискредитировать «Реал» Мадрид вместо того, чтобы, в силу ответственности своей должности, способствовать укреплению доверия к институтам, которые должны обеспечивать беспристрастность соревнования. Тем самым он продолжает наносить ущерб имиджу наших соревнований и испанского футбола во всём мире.

Учитывая это неуместное поведение, которое сохраняется со временем, мы считаем, что профессиональный футбол в Испании срочно нуждается в лидере, способном управлять им и развивать его полный потенциал с основополагающим долгом нейтралитета. Ему нужен тот, кто понимает природу своей роли, поскольку президент Ла Лиги — не владелец соревнования, а управляющий, служащий клубам, которые его составляют и доверяют ему его руководство. Клубам нужен тот, кто служит этой миссии с честностью», — написано на официальном сайте «Реала».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: