Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ожиданиях от предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

— 16 октября будет вручён «Золотой мяч» — награда лучшему игроку сезона. Является ли завоевание этого трофея вашей навязчивой идеей?

— Нет, нет, нет. Думаю, это цель для любого игрока, для любого спортсмена, который стремится к победе. Но навязчивой идеей — нет, не считаю.

— Вы ведёте свою кампанию за награду. Почему полагаете, что именно этот год может стать удачным для вас?

— Потому что у меня получился хороший год. У меня был сильный сезон в индивидуальном плане — я знаю, что это самый важный критерий для «Золотого мяча». Я стал лучшим бомбардиром во всех крупнейших турнирах, и думаю, что этот год вполне может стать моим. У меня такое ощущение.

— Тем не менее в этом году конкуренция, похоже, как никогда высока.

— Да, об этом много говорят. Я не знаю всей истории «Золотого мяча», но правда в том, что сейчас все обсуждают эту открытую борьбу. Приятно на это смотреть, приятно быть её частью, и, думаю, это также развлекает болельщиков.

— Вы были бы разочарованы, если бы в этом году награда досталась не вам?

— Конечно, конечно. Как я уже сказал, любой спортсмен, который стремится побеждать, всегда разочарован, когда не выигрывает. В этот момент задевается именно моя спортивная натура. Но дальше посмотрим, как всё сложится, — сказал Мбаппе в подкасте на RFI.fr.