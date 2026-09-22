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Холанд обратился к фанату «Манчестер Юнайтед», который не стрижёт волосы с 2024 года

Холанд обратился к фанату «Манчестер Юнайтед», который не стрижёт волосы с 2024 года
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в аккаунте в социальной сети обратился к болельщику «Манчестер Юнайтед» Фрэнку Илетту, который в октября 2024 года сообщил, что не будет стричься, пока «красные дьяволы» не выиграют пять матчей подряд.

Илетт отреагировал на публикацию, где говорится о новой стрижке Холанда, написав: «Не думаю, что пост имел отношение ко мне. Иначе он сделал бы её после пятой победы (в матче с «Манчестер Юнайтед»), а не после седьмой с «Сандерлендом»!

Холанд прокомментировал сообщение Илетта: «Подстриги свои волосы, парень».

На текущий момент длина самой длинной пряди фаната «Манчестер Юнайтед» достигает около 35 см.

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Холанд подстриг длинные волосы:

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