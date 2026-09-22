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«Выкладываться на полную и помогать Мбаппе в атаке». Карлос Эспи — о требованиях Моуринью

«Выкладываться на полную и помогать Мбаппе в атаке». Карлос Эспи — о требованиях Моуринью
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Нападающий «Реала» Карлос Эспи рассказал о работе под руководством главного тренера Жозе Моуринью и о том, чего тренер ждёт от его игры. Форвард стал игроком мадридского клуба в конце июля. На счету Эспи два забитых мяча в пяти матчах.

«Прежде всего Моуринью всегда требует от меня выкладываться на полную — будь то пять, 10 или 15 минут. Чтобы я отдавал все силы. Чтобы помогал Килиану [Мбаппе], который находится рядом со мной, чтобы мы дополняли друг друга в атаке. Быть в штрафной, потому что в любой момент Мбаппе может оказаться в штрафной тоже», — приводит слова Эспи AS.

После семи туров «Реал» располагается на четвёртой строчке таблицы Ла Лиги с 15 очками.

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