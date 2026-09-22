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Главный тренер сборной Нигерии высказался о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Нигерии высказался о предстоящем матче с Россией
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Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России. Игра запланирована на 6 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем, что этот матч вызовет большой ажиотаж в России и Нигерии, а также привлечёт внимание болельщиков по всему миру. Обе команды пользуются большим уважением в международном футбольном сообществе. Этот матч — ещё одна возможность подарить болельщикам яркие футбольные моменты.

⁠Решение снова сыграть с Россией основано на успехе первого матча в прошлом году, который собрал на стадионе тысячи болельщиков. Предыдущая игра была очень напряжённой, обе команды выкладывались по полной, а счёт 1:1 говорит о том, что борьба ещё не окончена. В Москве нас приняли отлично, и нигерийская команда будет рада вернуться», — сказал Шель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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