Главный тренер сборной Нигерии высказался о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России. Игра запланирована на 6 октября.

«Мы ожидаем, что этот матч вызовет большой ажиотаж в России и Нигерии, а также привлечёт внимание болельщиков по всему миру. Обе команды пользуются большим уважением в международном футбольном сообществе. Этот матч — ещё одна возможность подарить болельщикам яркие футбольные моменты.

⁠Решение снова сыграть с Россией основано на успехе первого матча в прошлом году, который собрал на стадионе тысячи болельщиков. Предыдущая игра была очень напряжённой, обе команды выкладывались по полной, а счёт 1:1 говорит о том, что борьба ещё не окончена. В Москве нас приняли отлично, и нигерийская команда будет рада вернуться», — сказал Шель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.