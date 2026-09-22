Губерниев отреагировал на извинения «Матч ТВ» за слова в адрес игроков «Крыльев Советов»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения телеканала «Матч ТВ» за его слова в адрес игроков «Крыльев Советов». Напомним, во время обсуждения матча самарцев с «Зенитом» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 3:5 пен.) в программе «Все на Матч!» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа, сравнив футболистов самарцев со свиньями.

«Что я могу сказать? Футбольный бог нам всем судья. Как говорится, бог не выдаст, свинья не не съест», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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