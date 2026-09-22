«При Месси ты много говоришь». Известны детали перепалки между Беллингемом и Ромеро

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и защитник «Атлетико» Кристиан Ромеро вступили в словесную перепалку во время очного матча команд (2:1) в 7-м туре Ла Лиги.

Джуд Беллингем: Когда ты играешь с Месси, ты много говоришь, а здесь у тебя нет голоса. Ты трус.

Кристиан Ромеро: Ты плачешь со времён чемпионата мира. Заткнись, — приводит диалог футболистов Madrid Zone со ссылкой на Movistar на странице в социальной сети X.

На чемпионате мира 2026 года сборные Англии и Аргентины встречались на стадии полуфинала. «Альбиселесте» одержала победу со счётом 2:1. Нападающий Лионель Месси сделал две результативные передачи.

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