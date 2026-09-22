Главный тренер Нигерии прокомментировал выбор состава на матч со сборной России

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель высказался о составе на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде.

«В игре со сборной России Нигерию возглавит опытный капитан Вильфред Ндиди, Мозес Саймон и другие высококлассные профессионалы, которые каждую неделю выходят на поле в составе элитных европейских клубов», — сказал Шель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Товарищеские матчи национальной команды России пройдут в рамках учебно‑тренировочного сбора — сборная сыграет с командами Ирана (29 сентября), Намибии (3 октября) и Нигерии.