15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер Нигерии прокомментировал выбор состава на матч со сборной России

Главный тренер Нигерии прокомментировал выбор состава на матч со сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель высказался о составе на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В игре со сборной России Нигерию возглавит опытный капитан Вильфред Ндиди, Мозес Саймон и другие высококлассные профессионалы, которые каждую неделю выходят на поле в составе элитных европейских клубов», — сказал Шель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Товарищеские матчи национальной команды России пройдут в рамках учебно‑тренировочного сбора — сборная сыграет с командами Ирана (29 сентября), Намибии (3 октября) и Нигерии.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер сборной Нигерии высказался о предстоящем матче с Россией