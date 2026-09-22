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Рекордсмен «Локомотива» Гарин: мы получали смешные деньги, дефолт пережили

Рекордсмен «Локомотива» Гарин: мы получали смешные деньги, дефолт пережили
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Бывший нападающий «Локомотива» и рекордсмен клуба по количеству голов за сезон в чемпионате России (20 в 1994 году) Олег Гарин поделился воспоминаниями о реалиях футбольного быта 1990‑х годов.

— В ваше время нереально было обеспечить себе безбедную жизнь на долгие годы?
— Совершенно нереально. Уровень зарплат в футболе тогда и теперь — небо и земля. Мы получали смешные деньги, дефолт пережили. Даже в Москве не было банка, куда можно было положить деньги под проценты. Карточек не существовало. Наличку, образно говоря, дома в шкафу хранили. Кто поумнее, покупал в Москве квартиры и теперь сдаёт. Я об этом не задумывался, — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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