Fan ID введут на стадионах клубов РПЛ в Кубке России с 1 октября

Карту болельщика (Fan ID) введут на стадионах клубов РПЛ в Фонбет Кубке России с 1 октября. Это следует из распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2026 года №2601-р.

«1. Изложить пункт 2 перечня официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников таких официальных спортивных соревнований, а также иных лиц, задействованных в их проведении, являются обязательными, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. №1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №27, ст. 4878), в следующей редакции:

2. Кубок России по футболу (спортивная дисциплина «футбол», мужские команды):

матчи, проходящие на стадионах, принимающих матчи чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги;

финальный матч Кубка России по футболу.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 октября 2026 года», — написано в распоряжении.

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