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Олег Гарин: Тихоновецкий — Великий Ти? Впервые слышу

Олег Гарин: Тихоновецкий — Великий Ти? Впервые слышу
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Бывший советский и российский футболист, экс‑нападающий «Локомотива» Олег Гарин рассказал о жизни и работе своего племянника Александра Тихоновецкого.

— Как поживает ваш племянник Александр Тихоновецкий?
— Живёт в Находке, работает в школе «Океана». Сын Александра играет в нашей молодёжке.

— Во второй половине 2000-х Александр был легендой «Чемпионата» — пользователи даже дали ему прозвище Великий Ти.
— Вот как? А я эту кличку первый раз слышу, — сказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Гарин является рекордсменом «Локомотива» по количеству голов за сезон в чемпионате России — он забил 20 мячей в 1994 году.

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