У «Родины» сорвался трансфер Крепена Диатта

У «Родины» сорвался переход Крепена Диатта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб вёл продвинутые переговоры с сенегальским полузащитником, который шесть лет играл за «Монако», а сейчас находится в статусе свободного агента.

Диатта решил отказаться от предложения «Родины», потому что семья игрока не захотела переезжать в Россию.

Крепен Диатта покинул «Монако» минувшим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Родина» набрала пять очков и занимает 15-е место.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: