«Заслужил быть номинантом». Глава РПЛ Алаев — о номинации Сафонова на приз вратаря года

Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский «ПСЖ», заслуженно вошёл в число номинантов на приз вратарю года имени Льва Яшина.

«Я поздравляю его, желаю ему удачи. Он заслужил быть номинантом. Но компания слишком серьёзная. Но будем верить», — приводит слова Алаева ТАСС.

Сафонов стал одним из 10 претендентов на эту награду. В прошлом сезоне он закрепился в качестве основного вратаря «ПСЖ», выиграв конкуренцию у Люка Шевалье. Под руководством Сафонова клуб одержал победу в Межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 27 матчей за «ПСЖ», из которых 12 сыграл «на ноль».

На награду также претендуют такие вратари, как марокканец Яссин Буну, бельгиец Тибо Куртуа, швейцарец Грегор Кобель, аргентинец Эмилиано Мартинес, сенегалец Эдуард Менди, испанцы Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон и представляющий Кабо-Верде Возинья. Имена победителей будут объявлены на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдёт 26 октября в Лондоне.