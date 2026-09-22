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Лунёв: мы все двигаемся к титулу, зачем ещё играть? Есть только одна цель

Лунёв: мы все двигаемся к титулу, зачем ещё играть? Есть только одна цель
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, что футболисты бело-голубых максимально заряжены на завоевание чемпионского титула по итогам сезона.

– Старт был не очень удачным, а сейчас пять побед подряд в чемпионате. В чём секрет?
– Тяжело ответить так сразу, на самом деле и сказать, что изменилось. Наверное, система, требования, подход. Не игроков, а к игрокам. Соответственно, может быть, игроки снова верят в себя. Хотя когда пришёл Гусев, было так же. Это был глоток свежего воздуха после периода Валерия Георгиевича Карпина. И тогда команда тоже дала результат. Да, были моменты нестабильности. Но, опять же, эта нестабильность была связана с какими‑то ротационными моментами, учитывая, что в турнирной таблице мы не преследовали уже никаких задач в принципе. В тройку мы бы не залезли, а Кубок стоял особняком…

– Сейчас же другая ситуация в любом случае…
– Сейчас начало сезона!

– То есть короновать себя не стоит?
– Ни в коем случае. Абсолютно нет. У нас есть цели, задачи, мечты. Мы двигаемся step by step, как говорится. Да, хотим достичь желаемого и будем прикладывать максимум усилий для этого. Опять же, спасибо болельщикам за поддержку — они ездят и поддерживают на каждой игре. И дома у нас колоссальная армия болельщиков, которой мы очень благодарны. Они дают нам драйв. Мы все вместе со всей командой, начиная от работников клуба, медицинского штаба, медиаслужбы и заканчивая футболистами, делаем одно дело на благо «Динамо». И очень хотим наконец‑то порадовать болельщиков и самих себя достижением результата.

– Титулом, получается?
– Естественно. Мы все хотим и двигаемся к титулу. А зачем ещё играть? В принципе, зачем ещё в футбол играть? Ради побед. Так что есть только одна цель и задача. Есть только первое место и последнее место. Последнее не очень хотелось бы, а первое — очень хотелось бы, — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

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