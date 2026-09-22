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Ферран Торрес признался, кого из игроков «Барселоны» ему не хватает больше всего

Ферран Торрес признался, кого из игроков «Барселоны» ему не хватает больше всего
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Нападающий «ПСЖ» Ферран Торрес рассказал, по кому из игроков «Барселоны» он особенно скучает. Футболист, перешедший из каталонского клуба в «ПСЖ» в середине августа, признался, что тоскует по своему другу и бывшему одноклубнику Педри.

«На этой неделе я занимался переездом. Я перевожу все свои вещи из Барселоны в Париж. Это тяжело: сегодня ты здесь, а на следующий день уже собираешь чемоданы. Единственный, кого я не могу привезти с собой, — это Педри», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

Кроме того, форвард рассказал, что берёт уроки французского, но начало даётся ему нелегко. Помимо тренерского штаба, в раздевалке он нашёл двух соотечественников — Фабиана Руиса и Дро Фернандеса.

В составе парижского клуба форвард отметился семью голами в первых шести матчах. Сумма трансфера игрока составила около € 50 млн.

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