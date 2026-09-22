Ромеро: «Золотой мяч» — Месси. Когда он закончит играть, тогда решим, кому его вручать

Защитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро считает, что нападающий и капитан «альбиселесте» Лионель Месси заслуживает выигрывать награду «Золотой мяч» до завершения карьеры.
«Золотой мяч» — это, очевидно, для Месси. Нет никого, подобного ему. Когда он решит прекратить играть, тогда мы посмотрим, кому его вручать. Возможно, футболисту с лучшим маркетингом, потому что именно в этом сейчас дело», — приводит слова Ромеро ESPN.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».
Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.
Левандовски обнялся с Месси и Суаресом перед матчем МЛС: