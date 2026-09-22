Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о дебюте Вагнера Лава в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о дебюте экс-форварда армейцев Вагнера Лава в команде. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч бразильца.

— Помните дебют Вагнера в ЦСКА? Он практически с трапа самолёта вышел на поле и забил тот классный и очень нужный гол в ворота «Нефтчи». Кажется, тогда все и поняли, что к нам приехал большой мастер.

— Безусловно, это прирождённый бомбардир. На протяжении всего времени, которое он провёл в ЦСКА, Вагнер демонстрировал свои лучшие качества и высочайшее мастерство.

Что касается этого эпизода – он прилетел накануне, или даже в день игры. До этого Вагнер провёл в дороге около 16 часов. Перед матчем я его вызвал и спросил: «Ну как ты? Может, отдохнёшь?» Он ответил: «Я могу посидеть, посмотреть». Я предложил ему выйти во втором тайме и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Он сказал, что да.

В итоге при счёте 0:0 в перерыве я решил его выпустить. И буквально в первые минуты стало понятно, что это футболист высокого уровня и большого класса, настоящий прирождённый бомбардир. Именно это Вага и демонстрировал все годы, играя за ЦСКА, — приводит слова Газзаева официальный сайт клуба.