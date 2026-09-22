«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» могут поспорить за защитника «Кристал Пэлас» зимой — TT

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к левому защитнику «Кристал Пэлас» Тайрику Митчеллу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, оба клуба могут подписать 27-летнего футболиста грядущей зимой. Летом 2027 года англичанин должен стать свободным агентом, что даёт шанс «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю» приобрести его по сниженной цене. Однако «Кристал Пэлас» делает всё возможное с целью убедить защитника продлить контракт.

В нынешнем сезоне Митчелл принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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