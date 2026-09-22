Бывший тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился мнением о полузащитнике Алексее Батракове, который выступает за турецкий «Галатасарай». 21-летний футболист подписал контракт с командой в конце августа, который рассчитан до июня 2031 года. За время выступления в «Галатасарае» Батраков провёл пять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

«У Батракова есть и тонкая передача, и острый пас. Это он продемонстрировал в первом матче, когда отдал предголевую передачу на Осимхена. Алексею ещё надо адаптироваться, потому что скорости другие. Это было видно в матче Лиги чемпионов со «Спортингом». Много борьбы, которую Алексей не всегда выдерживает. Из-за этого возникают сложности, но не всё так пессимистично. Такие передачи, которые есть у Батракова, очень ценят в командах высокого уровня. Важно, чтобы главный тренер доверял Алексею. Не надо беспокоиться, потому что «Галатасарай» заплатил за Батракова большие деньги. Клуб на него рассчитывает», — приводит слова Биджиева «РБ Спорт».