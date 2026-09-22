Маттеус встал на защиту Олисе, которого критикуют за нежелание давать интервью

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус вступился за полузащитника мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе, которого критикуют за нежелание общаться с прессой и особенности внешнего вида.

«Мне кажется, он хорош таким, какой есть. Зачем ему говорить, если он не хочет? Только потому, что мы этого хотим, чтобы он попадал в заголовки? Он этого не желает — просто это не в его природе. Кто‑то вроде меня встаёт перед камерой и говорит, а Олисе после матча предпочитает уйти туда, где ему комфортно. Его зона комфорта — не микрофон и не камера, а люди вокруг него. И я не вижу в этом никакой проблемы. Пока он играет в футбол так, как играет, пусть носит что угодно и проходит мимо любого микрофона. Для меня то, что он делает на поле, куда интереснее любых интервью», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany в социальной сети.