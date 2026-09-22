Ли Кан Ин должен быть удалён за подкат на Вальверде, это явная ошибка судьи — CTA

Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение по эпизоду с фолом нападающего мадридского «Атлетико» Ли Кан Ина на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура Ла Лиги между командами. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Ли Кан Ин делает рывок, чтобы перекрыть забег Феде Вальверде. Удар шипами по ноге. Вывих сустава, высокий риск травмы. Прямой штрафной удар и красная карточка. Явная и очевидная ошибка судьи, VAR должен был вмешаться», — сказано в заключении CTA.

После матча «Реал» сообщил, что у Вальверде растяжение связок левой лодыжки третьей степени.

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