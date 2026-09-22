Ли Кан Ин должен быть удалён за подкат на Вальверде, это явная ошибка судьи — CTA
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Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение по эпизоду с фолом нападающего мадридского «Атлетико» Ли Кан Ина на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура Ла Лиги между командами. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.
Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53' 2:0 Дэвид – 59' 2:1 Рюдигер – 89'
Удаления: нет / Хёйсен – 52'
«Ли Кан Ин делает рывок, чтобы перекрыть забег Феде Вальверде. Удар шипами по ноге. Вывих сустава, высокий риск травмы. Прямой штрафной удар и красная карточка. Явная и очевидная ошибка судьи, VAR должен был вмешаться», — сказано в заключении CTA.
После матча «Реал» сообщил, что у Вальверде растяжение связок левой лодыжки третьей степени.
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