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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха назначила Александера Блессина новым главным тренером

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха назначила Александера Блессина новым главным тренером
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Мёнхенгладбахская «Боруссия» назначила Александера Блессина новым главным тренером на фоне неудачного старта сезона. Об этом клуб сообщил на официальном сайте. Контракт с Блессином подписан до 2028 года.

«Боруссия» рассталась с Эугеном Полански в середине сентября — решение последовало после четырёх поражений на старте Бундеслиги.

В послужном списке 53‑летнего Блессина — работа в «РБ Лейпциг», итальянском «Дженоа», бельгийских клубах «Юнион Сент‑Жиллуа» и «Остенде», а также в «Санкт‑Паули»: под его руководством эта команда покинула высший дивизион Германии.

На данный момент «Боруссия» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице после четырёх туров чемпионата.

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