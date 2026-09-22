CTA вынес решение по эпизоду между Беллингемом и Ромеро в мадридском дерби

Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отметил, что главный судья матча 7-го тура Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (2:1) Мигель Анхель Ортис Арьяс ошибочно изначально показал жёлтую карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему в эпизоде, где защитник «матрасников» Кристиан Ромеро наступил шипами ему на ногу в области колена.

«Мяч в борьбе между двумя футболистами. Кути Ромеро, сыграв в мяч, наступает на ногу Джуда Беллингема. Интенсивность с высокой интерпретационной нагрузкой. Мигель Анхель путает смысл нарушения. Наступ происходит в том же инциденте, который оценивал арбитр. VAR рекомендует ему просмотр из-за путаницы с определением нарушения. На мониторе арбитр оценивает наступ как неосторожный. Штрафной и жёлтая карточка [для Ромеро]. VAR правильно вмешался из-за путаницы с определением нарушения», — сказано в заключении CTA.