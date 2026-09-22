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CTA вынес решение по эпизоду между Беллингемом и Ромеро в мадридском дерби

CTA вынес решение по эпизоду между Беллингемом и Ромеро в мадридском дерби
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Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отметил, что главный судья матча 7-го тура Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (2:1) Мигель Анхель Ортис Арьяс ошибочно изначально показал жёлтую карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему в эпизоде, где защитник «матрасников» Кристиан Ромеро наступил шипами ему на ногу в области колена.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Мяч в борьбе между двумя футболистами. Кути Ромеро, сыграв в мяч, наступает на ногу Джуда Беллингема. Интенсивность с высокой интерпретационной нагрузкой. Мигель Анхель путает смысл нарушения. Наступ происходит в том же инциденте, который оценивал арбитр. VAR рекомендует ему просмотр из-за путаницы с определением нарушения. На мониторе арбитр оценивает наступ как неосторожный. Штрафной и жёлтая карточка [для Ромеро]. VAR правильно вмешался из-за путаницы с определением нарушения», — сказано в заключении CTA.