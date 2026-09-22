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Мбаппе заболел в преддверии матча с Турцией, у форварда симптомы гриппа — RMC Sport

Мбаппе заболел в преддверии матча с Турцией, у форварда симптомы гриппа — RMC Sport
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел за три дня до матча с Турцией в Лиге наций. Форвард прибыл в тренировочный лагерь национальной команды в понедельник (21 сентября), но пропустил тренировку во вторник (22 сентября). Об этом сообщает RMC Sport.

Лига наций УЕФА . Лига A. Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Мбаппе испытывает симптомы, похожие на грипп. Однако не исключено, что нападающий «трёхцветных» сыграет во встрече с Турцией. Подчёркивается, что капитан сборной Франции стал единственным футболистом, пропустившим тренировку.

Матч сборной Франции с Турцией пройдёт на стадионе «Коджаэли» в Измите.

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