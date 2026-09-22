Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился своим взглядом на то, каким должен быть обладатель «Золотого мяча». Церемония вручения награды пройдёт 26 октября в Лондоне.

«Я считаю, что в конечном счёте «Золотой мяч», как ты говоришь, — это награда лучшему игроку года, тому самому особенному футболисту, за игрой которого приятно наблюдать, ради которого смотришь матч. Думаю, именно такого игрока и отмечают этой премией. Это никак не связано с количеством забитых голов или чем‑то ещё. Не знаю, когда я думаю о «Золотом мяче», я вспоминаю Месси, Роналдиньо, таких игроков — они особенные, от их игры хочется улыбаться.

Думаю, все, кто смотрит футбол, уже знают мои аргументы. Я выхожу на поле, получаю удовольствие, играю хорошо, играю так, как хочу. К счастью, мне также удалось выиграть множество титулов с «Барсой», а в последнее время — самый важный трофей, чемпионат мира со своей сборной. Но важнее всего, на мой взгляд, то, что моя манера игры — это самый сильный аргумент и то, что делает меня особенным.

В конечном счёте очень важно, что, помимо того, что ты хороший игрок, лучший футболист всегда помогает своей команде побеждать. В конце концов, когда твоя команда выигрывает, все выделяются, все сияют ярче. Слава богу, мы давно побеждаем со сборной, побеждаем и с «Барсой» — мы очень довольны. Мы хотим продолжать побеждать, а на индивидуальном уровне я очень счастлив», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.