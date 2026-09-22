«Я не владелец Ла Лиги, «Реал» — тоже». Тебас отреагировал на заявление «сливочных»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на официальное заявление мадридского «Реала», в котором «сливочные» обвинили его в нападках на клуб и призвали к отставке.

«Я прочитал заявление. Полностью согласен с одной фразой, что президент Ла Лиги — не владелец соревнования. Президент мадридского «Реала» — тоже.

Представление интересов всех клубов требует защиты равенства и справедливости между ними. Насчёт заявлений, где утверждается, что «Ла Лига ничего не стоит» без «Реала» или что судьи вредят «бизнесу, который их кормит», которые и вызвали мой ответ, в их коммюнике нет ни слова.

Теперь они прикрываются тем, что я ответил «независимому» журналисту. Но ни сам нарратив не нов, ни стратегия отвлечения внимания от других проблем. Они годами делают это на своём телевидении и через свои рупоры, вещая о «фальсифицированной» лиге изо дня в день. Не пытайтесь представить как чужое мнение тот дискурс, который вы сами транслируете через своё телевидение и из клубные медиа.

Они требуют, чтобы я способствовал укреплению доверия к беспристрастности соревнования. Именно поэтому я отвергаю нарратив, что судьи настроены против «Реала». Критиковать судейское решение — законно. Превращать каждую несправедливость в доказательство преследования — это другое. Это укрепляет доверие или вредит имиджу испанского футбола?

Они путают нейтралитет с независимостью. Если под нейтралитетом они понимают не занимать сторону ни в чём, даже между тем, что правильно, и тем, что неправильно, — они просят меня отказаться от своей ответственности. Независимость требует принятия решений по собственному разумению, без давления и подчинения, применяя одинаковые правила ко всем и защищая общий интерес. Это подразумевает принятие решений и позиций, даже если «Реалу» они не нравятся.

Защищать интересы одного клуба не значит принимать его дискурс. И представлять всех тоже не значит подчиняться самому могущественному. Нужно защищать интересы соревнования, Ла Лиги. Я не владелец Ла Лиги и не собираюсь управлять ею так, будто она принадлежит одному клубу. Я уважаю всех. Не подчиняюсь никому», — написал Тебас на своей странице в социальной сети X.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: