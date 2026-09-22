«Никто не несёт чепухи, верно?» Ямаль — о дискуссии вокруг «Золотого мяча»

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о борьбе за «Золотой мяч» в нынешнем году. Церемония вручения награды пройдёт 26 октября в Лондоне.

«Хорошо и куда интереснее, когда в споре больше игроков, больше дискуссий и люди могут иметь разные мнения. В конечном счёте это работа журналистов. Так же, как моя задача — хорошо играть на поле, их задача непростая. У всех нас весомые аргументы; все мы сильные игроки. Посмотрим. Все кандидаты — выдающиеся футболисты. Меня не удивляет, что они в обсуждении; у каждого свои доводы. Месси упоминают, потому что он провёл отличный чемпионат мира, например, а у других аргументы иные. Нужно уважать все мнения. Если кто‑то говорит «достоин Месси» или «достоин Родри» — это абсолютно уважаемая позиция; никто при этом не несёт чепухи, верно?

Когда речь идёт о стольких выдающихся игроках, в итоге все начинают анализировать: «Ну, этот лучше того, но зато тот выиграл такой‑то титул». В моём случае преимущество в том, что в этом году мне удалось выиграть чемпионат мира, и, очевидно, это даёт мне дополнительный козырь. Думаю, это логично», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.