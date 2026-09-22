«Не хочу быть вынужденным работать». Рейндерс — о мотивах перехода в «Аль‑Кадисию»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», ныне выступающий за «Аль‑Кадисию», Тейани Рейндерс раскрыл мотивы своего перехода в клуб из Саудовской Аравии. Хавбек перешёл в саудовскую команду в середине августа.

«Когда моя игровая карьера закончится, я не хочу быть вынужденным работать. Конечно, вероятно, мне и так не пришлось бы работать после окончания контракта с «Манчестер Сити», но этот переход позволяет мне обеспечить будущее следующих поколений моей семьи.

Не буду этого скрывать. Подписав этот контракт, я могу гарантировать финансовую стабильность даже своим внукам — так почему бы мне этого не сделать?» — приводит слова Рейндерса The Touchline в социальной сети.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в € 20 млн в год.