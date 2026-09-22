Мбаппе дал интервью, направленное на Африку, чтобы повысить шансы на «ЗМ» — France TV

Окружение нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе обратилось к Французской международной радиостанции (RFI) за интервью с целью охватить африканский континент, где находится 20% избирателей на «Золотой мяч». Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на France TV на странице в социальной сети X.

По информации источника, окружение Мбаппе попросило журналиста не упоминать других французских футболистов, являющихся его конкурентами, а также не затрагивать прочие деликатные темы, такие как миграционный кризис в Сеуте и французская политика.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.

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