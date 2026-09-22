Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об особенном отношении экс‑форварда армейцев Вагнера Лава к игре — футболист сравнивал выход на поле с посещением Диснейленда. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч бразильца.

— А был ли момент, когда Вагнер вас по-настоящему удивил? Может быть, отношением к делу?

— Да, моментов было много. Могу вам рассказать, что один раз он привёл мне ассоциацию, которую я очень часто потом использовал в своей тренерской карьере. Он очень не любил, когда его меняли, даже если это была замена на условной 85-й минуте. И однажды, когда я его спросил, с чем связана такая реакция, он мне сказал: «Для меня футбол — это как посещение Диснейленда». То есть это какая-то эмоция, которая остаётся с ним на всю жизнь. «И если вдруг вы меня меняете, — говорил Вага, — я не прокатился на аттракционах, и я недополучил той детской эмоции, которой вы меня лишили в связи с этой заменой». И далеко не каждый игрок так реагирует на саму игру, на нахождение на футбольном поле, а мне вот это сравнение с Диснейлендом и недополученными детскими эмоциями очень запало в душу, и оно было очень органично именно Вагнеру, — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.