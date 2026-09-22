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Игроки «Реала» считали неизбежным уход Винисиуса в «Арсенал» летом — Cadena Ser

Игроки «Реала» считали неизбежным уход Винисиуса в «Арсенал» летом — Cadena Ser
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Партнёры по мадридскому «Реалу» считали неизбежным переход нападающего Винисиуса Жуниора в «Арсенал» минувшим летом. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, в раздевалке «сливочных» ожидали ухода бразильца, несмотря на его прекрасные отношения с командой. В «Реале» отмечают не лучшую нынешнюю форму вингера. Переход Винисиуса в «Арсенал» считался стратегическим. Английская Премьер-лига должна была представить Винисиуса как одну из своих главных звёзд всему миру, а соперничество с Эрлингом Холандом должно было доминировать в корпоративном имидже чемпионата.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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