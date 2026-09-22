Партнёры по мадридскому «Реалу» считали неизбежным переход нападающего Винисиуса Жуниора в «Арсенал» минувшим летом. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, в раздевалке «сливочных» ожидали ухода бразильца, несмотря на его прекрасные отношения с командой. В «Реале» отмечают не лучшую нынешнюю форму вингера. Переход Винисиуса в «Арсенал» считался стратегическим. Английская Премьер-лига должна была представить Винисиуса как одну из своих главных звёзд всему миру, а соперничество с Эрлингом Холандом должно было доминировать в корпоративном имидже чемпионата.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: