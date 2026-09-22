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«Арсенал» может заплатить € 20 млн за одноклубника Худякова из «Штурма» — Caught Offside

«Арсенал» может заплатить € 20 млн за одноклубника Худякова из «Штурма» — Caught Offside
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«Арсенал», «Брайтон» и «Астон Вилла» активно борются за подписание 17-летнего полузащитника «Штурма» Луки Вайнхандля. Скауты этих клубов присутствовали на последних матчах австрийской команды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, таким клубам, как «Арсенал», «Брайтон» и «Астон Вилла», будет достаточно заплатить около £ 17 млн (€ 20 млн) за переход австрийского футболиста.

В «Штурме» также выступает российский голкипер Даниил Худяков.

В нынешнем сезоне Вайнхандль принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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