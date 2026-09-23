«Как дал метров с 30». Слуцкий вспомнил самые яркие голы Вагнера Лава за ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил самые яркие голевые моменты экс‑форварда армейцев Вагнера Лава. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч бразильца.

— Какое голевое действие, выполненное Вагнером, вы запомнили больше всего?

— Мне запомнились несколько мячей, которые он забил просто потрясающими дальними ударами. Здесь мне на ум приходят два мяча. Один в Томске, где у нас вообще ничего не получалось. Такая тяжёлая была игра, такое тяжёлое было поле, а он там как дал метров с 30. И похожая была история с «Локомотивом», где он тоже забил дальним ударом, причём левой ногой. Вагнера знали как бомбардира, как человека, который играет на острие, на последней линии. А это было время, когда он вдруг начал забивать дальними ударами. Это были красивейшие мячи, причём не только правой, но и левой ногой, — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.