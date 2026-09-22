«Барселона» временно переедет с «Камп Ноу» и вернётся в январе 2028 года — ESPN

Каталонская «Барселона» временно покинет «Камп Ноу». Следующий сезон команда проведёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (также известном как «Монжуик»), а возвращение на реконструированную арену запланировано на январь 2028 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, казначей клуба Ферран Оливе сообщил на общем собрании членов «Барселоны», что текущий сезон футболисты завершат на основной арене, но старт следующего примут уже на стадионе имени Льюиса Компаниса. К моменту возвращения трибуны «Камп Ноу» смогут вместить 95 тысяч зрителей, а перед сезоном‑2028/2029 руководство намерено довести вместимость до 105 тысяч мест.

Из‑за задержек в реализации проекта члены клуба одобрили дополнительное финансирование в размере € 510 млн — в результате общие затраты на реконструкцию приблизились к отметке в € 2 млрд. За два сезона выступлений на временной арене «Барселона» понесла операционные расходы почти на € 17 млн и дополнительно потратила € 24 млн на организацию переезда.

Обновлённый «Камп Ноу» станет местом проведения финала Лиги чемпионов 2029 года — такое решение ранее принял УЕФА. Ранее главная арена Каталонии принимала финалы турнира в 1989 и 1999 годах.