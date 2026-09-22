Моуринью не пришёл на встречу Комитета тренеров, где говорили об уважении к судьям — Marca

В городе Лас-Росас состоялась встреча Комитета тренеров, организованная Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), на которой выступил президент Технического комитета судей (CTA) RFEF Фран Сото. Он настоял на важности уважения к фигуре арбитра и попросил тренеров об «эмпатии как ответственных за свои команды» с целью дальнейшей гуманизации фигуры судьи. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, среди заметных отсутствующих специалистов были Жозе Моуринью и Мануэль Пеллегрини. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик посетил мероприятие, но быстро ушёл, чтобы присутствовать на вечерней тренировке сине-гранатовых.

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