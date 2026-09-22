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Игорь Корнеев — о Сергее Пиняеве: его не видно. Он деградировал в «Локомотиве»

Игорь Корнеев — о Сергее Пиняеве: его не видно. Он деградировал в «Локомотиве»
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о нападающем Сергее Пиняеве, который, по его словам, утратил свой талант в московском «Локомотиве». Пиняев присоединился к железнодорожникам из самарских «Крыльев Советов» в 2023 году.

«По поводу кузницы талантов точно не могу такое сказать. Например, Пиняев, который, на мой взгляд, тоже является одним из таких огромных талантов, но он затух. Его не видно. То есть он деградировал в «Локомотиве», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Сергею Пиняеву 21 год. В текущем сезоне он провёл 12 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ железнодорожники находятся на 14-й строчке, набрав семь очков.

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