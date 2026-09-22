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Ротен: вы осознаёте, что Мбаппе покупает голоса, чтобы выиграть чёртов «Золотой мяч»?

Ротен: вы осознаёте, что Мбаппе покупает голоса, чтобы выиграть чёртов «Золотой мяч»?
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказал своё отношение к медийной кампании нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе по продвижению для голосования на «Золотой мяч».

«Я заявляю вам, если Мбаппе выиграет «Золотой мяч», то это будет лишь косметическая мера. Он окажется крайне одиноким… Вы осознаёте, что он покупает голоса за «Золотой мяч»? Чтобы получить этот чёртов «Золотой мяч», — сказал Ротен в программе Rothen s'enflamme.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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