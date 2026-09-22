«Бавария» присматривается к Холанду на случай ухода Кейна — TEAMtalk

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд находится в сфере интересов «Баварии», которая готовится к периоду после ухода форварда Гарри Кейна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает, что Кейн останется в команде ещё на два-три года и подпишет новый контракт. При этом в «Баварии» проводят анализ ситуации с Холандом — на случай, если возможный уход норвежца из «Манчестер Сити» совпадёт по срокам с будущим уходом Кейна.

Кроме «Баварии», претендентами на трансфер Холанда могут стать «Реал» и «Барселона». Ожидается, что эти клубы рассмотрят вариант с подписанием нападающего потенциально уже в 2027 году.

По данным портала Transfermarkt, стоимость норвежского форварда составляет € 220 млн.