Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор высказал мнение о перспективах ЦСКА в борьбе за золотые медали. По его словам, армейцы не смогут конкурировать с «Зенитом», «Краснодаром», московским «Динамо» и «Спартаком». На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав 19 очков после девяти туров. Столько же очков у «Спартака» и «Динамо», а лидирует «Краснодар» с 21 очком.

«ЦСКА по игре эту конкуренцию не выдержит. «Динамо» по делу находится в пятёрке, они ещё прибавят, у них и скамейка, и стартовый состав очень хорошие. Радует, что у динамовцев где‑то помогает молодёжь. Окишор в последних матчах забивал, Маринкин своего слова ещё не сказал — на мой взгляд, потенциал у парня очень хороший.

«Динамо», как и «Спартак», однозначно вмешается в борьбу, ну, а «Зенит» с «Краснодаром» стабильно в последние годы борются за чемпионство. А у армейцев я не вижу потенциала, на мой взгляд, очень сильно перебрали очков в этих турах, в том числе благодаря хорошему календарю, дальше будет тяжелее», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».