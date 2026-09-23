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«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх защитников на замену Йоро — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх защитников на замену Йоро — TEAMtalk
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Долгосрочное будущее центрального защитника Лени Йоро в «Манчестер Юнайтед» является неопределённым. «Красные дьяволы» рассматривают возможность для усиления обороны в рамках планирования на 2027 год. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в числе защитников, находящихся в поле зрения «Манчестер Юнайтед», — Тьягу Габриэл из «Лечче», Финн Ельч из «Штутгарта» и Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона».

Подчёркивается, что интерес к этим игрокам не означает, что «красные дьяволы» активно ищут возможность продать Йоро, но защитник понимает, что ему нужно произвести сильное впечатление, если он хочет остаться ключевым футболистом в долгосрочных планах клуба.

В нынешнем сезоне Йоро принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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