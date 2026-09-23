«На секунду услышал тишину». Ферран Торрес — о голе в ворота Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий «ПСЖ» и сборной Испании Ферран Торрес поделился воспоминаниями о победном голе в финале чемпионата мира 2026 года, который принёс Испании победу над Аргентиной. Матч завершился со счётом 1:0 в дополнительное время благодаря точному удару Торреса на 106‑й минуте — мяч форвард отправил в сетку после передачи Нико Уильямса.

«Очень любопытно: когда Ламин получал мяч на фланге и я видел, что он отдаёт его Педро Порро, я сам не знаю почему, но начинал делать шажки вперёд. Продвигался ближе к штрафной, и, когда увидел, как мяч уходит к Нико, понял — вот она, свободная зона. Всё происходило со скоростью 1000 событий в секунду.

Иньеста, когда забил гол в 2010 году, говорил, что в момент удара ему казалось, будто всё вокруг исчезает, — у меня было точно такое же чувство. Когда я готовился нанести удар, на секунду услышал тишину, а потом уже бежал к угловому флажку, потому что мяч оказался в сетке», — приводит слова Торреса El Debate.

По словам Торреса, он не раз возвращался к просмотру того эпизода, однако сам миг удара почти не сохранился в памяти — его затмил всплеск эмоций и адреналина во время празднования гола.

Ферран Торрес провёл 64 матча за национальную команду и забил 25 мячей.