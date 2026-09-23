Ротен: Моуринью ничего не изменил в «Реале». Он просто приехал за чеком?!

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен подверг критике главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью. В воскресенье, 20 сентября, подопечные португальского специалиста проиграли столичному «Атлетико» со счётом 1:2 во встрече 7-го тура испанской Примеры.

«Моуринью ничего не изменил в «Реале». Если он даже не может достучаться до головы своих игроков перед дерби… Футболисты «Атлетико», наоборот, были одержимы! Со стороны «Реала» не было ничего! Моуринью просто приехал за чеком?!» — сказал Ротен в программе Rothen s'enflamme.

Португальский специалист возглавил «Королевский клуб» минувшим летом.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: