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Ротен: Моуринью ничего не изменил в «Реале». Он просто приехал за чеком?!

Ротен: Моуринью ничего не изменил в «Реале». Он просто приехал за чеком?!
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен подверг критике главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью. В воскресенье, 20 сентября, подопечные португальского специалиста проиграли столичному «Атлетико» со счётом 1:2 во встрече 7-го тура испанской Примеры.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Моуринью ничего не изменил в «Реале». Если он даже не может достучаться до головы своих игроков перед дерби… Футболисты «Атлетико», наоборот, были одержимы! Со стороны «Реала» не было ничего! Моуринью просто приехал за чеком?!» — сказал Ротен в программе Rothen s'enflamme.

Португальский специалист возглавил «Королевский клуб» минувшим летом.

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