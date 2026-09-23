Пол Скоулз жёстко раскритиковал трансферы «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз жёстко высказался о трансферной политике клуба.

«Грустно признавать, но «Манчестер Юнайтед» превратился в команду, которая уже не стремится собрать состав, способный бороться за чемпионство.

Взять тех же Сантоса и Балеба — клуб подписал игроков, которые, возможно, выигрывают в физической мощи. При этом Сантос провёл всего 11 матчей за «Челси», а за него отдали £ 50 млн. И сейчас он даже не попадает в заявку. Балеба, вероятно, сможет принести пользу, но вопрос в другом: если ты формируешь состав для «Манчестер Юнайтед» в начале сезона, то должен брать тех, с кем реально можно претендовать на титул. А сейчас, на мой взгляд, клуб невероятно далёк от этой цели.

Майкл [Кэррик], скорее всего, сильно разочарован тем, как развивались события летом. Думаю, в глубине души он чувствует, что его подвели. То, что Майкл сделал в прошлом году, было по-настоящему здорово. Сейчас для него особенно важен старт сезона: именно первые матчи задают тон всей кампании и позволяют заявить о себе», — приводит слова Скоулза Metro.

После пяти туров АПЛ манкунианцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.