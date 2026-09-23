Начо раскрыл, что ему сказал Роналду после продления контракта с «Аль-Кадисией»

Бывший защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес, играющий за «Аль-Кадисию», поделился мнением о 41-летнем форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«У меня нет столько сил, как у него. Криштиану с другой планеты, соревноваться в таком возрасте — это безумие. Я точно не доиграю до такого возраста.

Общаемся ли мы? Мы живём в разных городах, но всякий раз, когда я встречаюсь с ним на поле, это вызывает у меня особые эмоции. У меня всегда были очень хорошие отношения с Криштиану. На самом деле помню один случай, когда я играл с ним в прошлом году. Я сказал ему, что продлил контракт ещё на год, и он спросил, почему я не подписал на больший срок. А я ответил, что у меня нет его энергии, так что двигаюсь потихоньку», — приводит слова Начо Фернандеса Cadena Ser.

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