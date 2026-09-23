Сафонов рассказал, какой сериал смотрел в самолёте во время прилёта в Россию

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о том, как провёл время, пока был в пути из Парижа перед появлением в национальной команде.

— Матвей, доброй ночи. Как долетел?

— Доброй ночи. Долетел неплохо. Долгая дорога, как обычно, но ничего, к ночи добрался. Утром уже буду готов к тренировке.

— У тебя в соцсетях есть рубрика, где ты рассказываешь про книги. Читал в полёте?

— Нет, на самом деле провели полёт за просмотром сериала «Менталист». Не знаю, знаком он тебе или нет. Мы редко что-то смотрим вместе, а в дороге было много свободного времени, поэтому грех было не воспользоваться, — приводит слова Сафонова официальный сайт Российского футбольного союза.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.