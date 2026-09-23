Килиан Мбаппе рассказал, почему отказался от перехода в «Ливерпуль» в 2017 году

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что в 2017 году был близок к переходу из «Монако» в «Ливерпуль». Француз в итоге выбрал «Пари Сен-Жермен».

«Я был близок к переходу в «Ливерпуль». Моя мама была большой поклонницей Юргена Клоппа, и её любимым вариантом для меня был «Ливерпуль». Она хотела, чтобы я перешёл туда.

Она отправилась туда на первый этап переговоров. Она побывала в городе, на стадионе, познакомилась с людьми. Она говорила: «Это замечательный клуб, все такие добрые, это семейный клуб, большой клуб».

Помню, как мы находились в самолёте и летали туда-сюда по кругу, пока он [Клопп] рассказывал о своём проекте.

Я сказал: «Вам не нужно меня убеждать. Вы — Юрген Клопп, это «Ливерпуль», великий клуб. Конечно, раз я здесь, значит, я заинтересован. Но у меня есть и другие вещи, другие проекты, которые тоже хороши».

Это забавная история. Но в итоге я решил перейти в «ПСЖ», потому что для меня, человека, который родился и вырос в Париже, не было ничего лучше, чем доказать, что я могу стать звездой в своём родном городе», — приводит слова Мбаппе The Athletic.

В итоге 18-летний Мбаппе решил остаться во Франции и продолжить карьеру в ПСЖ. Парижане сначала арендовали форварда у «Монако» на сезон-2017/18, а затем выкупили его трансфер за €180 млн. За ПСЖ француз выступал до 2024 года, после чего перешёл в мадридский «Реал».