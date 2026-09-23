Сафонов дал совет российским футболистам, которые намерены уйти в клубы из Европы

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился советом для игроков, которые намереваются продолжить свою профессиональную карьеру в клубах вне РПЛ.

— Ты уже начинаешь третий сезон. Сформировал ли ты для себя топ-3 или топ-5 рекомендаций для футболистов по адаптации в новой стране, в новом чемпионате?

— Думаю, сейчас есть кому эти рекомендации передать. Я бы порекомендовал изучать местный язык, потому что для меня было важно научиться решать свои вопросы самостоятельно, как я делал это здесь, на родине. А там, если ты не знаешь местный язык, всё равно тяжело.

Поэтому, безусловно, язык — это первое. Ну и продолжать развиваться, не останавливаться, расширять свой круг общения. Это тоже очень важно при переезде в другую страну: найти свой круг общения, не замкнуться в себе, не только сидеть дома, а находить какие-то места, куда можно выходить, заводить интересы. Не знаю, даже посещение выставок, различных активностей. Всё это идёт на пользу в плане адаптации, — приводит слова Сафонова официальный сайт Российского футбольного союза.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. За это время россиянин принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол и 20 раз сыграл «на ноль».